الانبار تنفي خروج تظاهرات في مدنها او ارسال متظاهرين الى بغداد

نفى عضو في مجلس محافظة الانبار، اليوم الاحد، خروج تظاهرات في مدن المحافظة، مشيرا في ذات الوقت الى أن الانباء التي افادت بارسال متظاهرين الى بغداد "عارية عن الصحة".
واوضح، ان بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي استخدمت صورا مفبركة كي توحي بوجود تظاهرات في الانبار.
واشار الى أن الوضع الأمني في عموم مدن الانبار مستقر وامن، لافتا الى ان عجلة الإعمار مستمرة رغم مايشهده البلد من انطلاق تظاهرات سلمية في عدد من المحافظات الجنوبية وبغداد.
ودعا الدليمي، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر من نشر هكذا اخبار.
وتناولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بخروح تظاهرات في بعض مدن الانبار ، كما اشارت تلك المواقع الى توجه متظاهرين الى ساحة التحرير ببغداد.
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