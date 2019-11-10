الانبار تنفي خروج تظاهرات في مدنها او ارسال متظاهرين الى بغداد

وقال عضو مجلس الانبار فرحان محمد الدليمي، في حديث لـ الخليج 365، إنه لا توجد اي تظاهرات في عموم مدن الانبار، مشيرا الى أن الانباء التي تحدثت عن خروج تظاهرات او قدوم عجلات تحمل متظاهرين من مدن المحافظة إلى ساحة التحرير في بغداد عارية عن الصحة.واوضح، ان بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي استخدمت صورا مفبركة كي توحي بوجود تظاهرات في الانبار.

واشار الى أن الوضع الأمني في عموم مدن الانبار مستقر وامن، لافتا الى ان عجلة الإعمار مستمرة رغم مايشهده البلد من انطلاق تظاهرات سلمية في عدد من المحافظات الجنوبية وبغداد.

ودعا الدليمي، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر من نشر هكذا اخبار.

وتناولت بعض وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي في العراق بخروح تظاهرات في بعض مدن الانبار ، كما اشارت تلك المواقع الى توجه متظاهرين الى ساحة التحرير ببغداد.

