خالد بحاح لـ"العين الإخبارية": الإمارات أصبحت لاعبا استراتيجيا بالمنطقة

أكد خالد بحاح، رئيس الوزراء اليمني الأسبق، أن الإمارات أصبحت لاعباً استراتيجياً في الوقت الحالي، لافتاً إلى أهمية رؤية وجود عربي جديد بالشرق الأوسط.

وقال بحاح لـ"العين الإخبارية" على هامش مشاركته في ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس، الأحد، إن هذا الملتقى استطاع أن يكون موجوداً على الخريطة العالمية للمؤتمرات والملتقيات.

وأضاف "من خلال الجلسة الأولى للملتقى يمكننا استلهام أن ميزان القوى العسكرية يمنح الدول تحقيق أهداف استراتيجية، أي أنه ليس فقط للعنف ولكن في تحقيق السلام الدولي أيضاً".

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وتابع "في الإطار التقليدي كانت هناك قوى لها دور مساهم بالشرق الأوسط لكنها ربما تكون اليوم في تحديات الداخلية، وهذا ما أفرز عن دور للإمارات في أن تكون رائدة في تحقيق السلام، سواء كان في جانبها الدبلوماسي والسياسي أم في إطار قوتها العسكرية التي أثبتتها في اليمن".

وتحت عنوان "تنافُس القوى القديمة في عصر جديد" بدأت، الأحد، بالعاصمة الإماراتية "ملتقى أبوظبي الاستراتيجي السادس"، بأجندة حافلة تسلط الضوء على خارطة القوة بالعالم وتمهد لرسم رؤى المستقبل.

وينظّم الملتقى مركز الإمارات للسياسات بالتعاون مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وبرعاية الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي.

وتسعى الدورة السادسة لـ"ملتقى أبوظبي الاستراتيجي" إلى تكريس استمرارية هدفه من أجل بلورة فهْم لواقع النظامَين الإقليمي والدولي وتحولات القوة فيهما، من خلال جلسات ونقاشات تجمع -على غرار النسخ السابقة- نخبة واسعة ومتنوعة من السياسيين وصناع السياسات والأكاديميين والخبراء البارزين.