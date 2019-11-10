بعد نقد ماكرون اللاذع.. ميركل تدعو لدور أوروبي فعال داخل الناتو

شددت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، الأحد، على ضرورة أن يتحمل الأعضاء الأوروبيون لحلف شمال الأطلسي (ناتو) المزيد من المسؤولية، مؤكدة أهمية التحالف العسكري.

جاء ذلك في أعقاب انتقاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون "ناتو" مؤخرا.

وقالت ميركل، في رسالتها الأسبوعية المصورة قبل ساعات من لقاء سيجمعها مع الرئيس الفرنسي الزائر لبرلين "الناتو.. التحالف عبر الأطلسي، يعد الدعامة المحورية لدفاعنا، ولكن من الواضح دائما أنه يتعين علينا، نحن الأوروبيين، الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، تحمل المزيد من المسؤولية مستقبلا".

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وأشارت المستشارة الألمانية إلى ما يسمى بـ"التعاون المنظم" لأغلب دول الاتحاد الأوروبي في مجال سياسة الدفاع، وكذلك في التطوير المشترك لأنظمة الأسلحة، كي يتسنى لها توحيد القوى والعمل بشكل أكثر فاعلية، موضحة أن ألمانيا وفرنسا في طليعة التطوير.

يذكر أن الرئيس الفرنسي وصف حلف الأطلسي في تصريحات الأسبوع الماضي بأنه "ميت دماغيا".

وقال ماكرون إنه ليس هناك أي تنسيق بين دول الناتو والولايات المتحدة عند اتخاذ قرارات استراتيجية، داعيا إلى التحلي بمزيد من الاعتماد على الذات في أوروبا، وحذر من أن الولايات المتحدة لم تعد شريكا يعول عليه.

يذكر أن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل رفضت تصريحات ماكرون في وقت سابق.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الفرنسي مع المستشارة الألمانية ونظيره الألماني فرانك-فالتر شتاينماير مساء الأحد، لتناول العشاء في قصر "بيلفو" الرئاسي.