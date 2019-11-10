رئيس وزراء سنغافورة عن الانتخابات المقبلة: "معركة صعبة"

قال رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونج، الأحد، إن الانتخابات العامة المقبلة في بلاده ستأتي وسط بيئة عالمية غامضة، مؤكدا أن هذه الانتخابات ستقرر ما إذا كان بإمكان البلاد الحفاظ على حكومة جيدة ومستقرة أم لا.

جاء ذلك خلال كلمة لرئيس وزراء سنغافورة أمام 2500 عضو في "حزب العمل الشعبي"، حيث آخر تجمع رئيسي للحزب قبل الانتخابات العامة المقبلة.

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وطالب لونج من أعضاء الحزب، خلال كلمته، أن يكونوا مستعدين لخوض معركة انتخابية وصفها بـ"صعبة"، وفقا لصحيفة "ستريتس تايمز".

ودعا الأمين العام للحزب الأعضاء مواصلة العمل الجاد لإقناع السنغافوريين بمنح الحزب الحاكم التفويض لقيادة البلاد مرة أخرى في الانتخابات المقبلة.

وقال "لقد فعلنا الكثير، ولدينا الكثير لنفعله، لكن هناك الكثير الذي يمكن أن نخسره أيضا إذا تحولت السياسة إلى حالة من عدم الاستقرار أو أصبحت مختلة.. الانتخابات المقبلة تتعلق بمستقبل سنغافورة، لقد كنتم تمهدون الطريق منذ أكثر من 4 سنوات حتى الآن.. قريبا سيحين الوقت للمعركة مرة أخرى".

ويجب الدعوة إلى الانتخابات العامة بحلول نيسان/أبريل 2021، ولكن من المتوقع على نطاق واسع أن يتم الدعوة لها العام المقبل.