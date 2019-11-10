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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بنك ناصر يحسم الجدل بشأن تقسيط السيارة "نانو إيجيبت" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019
نفى الدكتور شريف فاروق، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك ناصر الاجتماعي بمصر، ما تردد مؤخرًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي بشأن تقسيط البنك للسيارة "نانو إيجيبت".
وأوضح فاروق في بيان اليوم السبت، أنه لا توجد أية تعاقدات أو إجراءات جرت بين البنك وأيٍ من الجهات المسؤولة بشأن طرح سيارة بتلك المواصفات في السوق.
وأشار إلى أن الحديث عن توافر سيارة بهذه المواصفات غير منطقي؛ لأن الحصول على سيارة بتقسيط شهري 350 جنيهًا، يعني أن مدة التقسيط ستزيد على 10 سنوات، لذلك فكل ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي ليس له أساس من الصحة، بخصوص دعم البنك وتمويله لسيارات "نانو".
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