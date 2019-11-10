مقتل 9 من طالبان في اشتباكات بشمال أفغانستان

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 10 نوفمبر 2019 قتلت قوات الأمن 9 من حركة طالبان، بينهم قاضي ظل في الحركة وقائد بـ"الوحدة الحمراء" في الجماعة خلال اشتباك بإقليم فارياب، شمال أفغانستان. ونقلت وكالة "خاما برس" الأفغانية للأنباء عن بيان لفيلق "شاهين 209"، أن قوات الأمن قتلت قاضي ظل في طالبان بمنطقة أندخوي، وقائد الوحدة الحمراء لطالبان في منطقة تشارغان. وأضاف البيان أن قوات الأمن اشتبكت مع المسلحين في أندخوي أمس السبت، وقتلت أيضاً 7 مسلحين آخرين في الاشتباك، بينهم اثنان من المسلحين من أوزبكستان.





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