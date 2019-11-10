شكرا لقرائتكم فيديو دامٍ.. إصابة قاتلة تخترق رأس متظاهر عراقي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تداولت مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو قاسياً لمتظاهر عراقي أصيب مباشرة في رأسه في بغداد.

الفيديو يظهر المتظاهر جثة هامدة فيما الدماء تغطي وجهه، ويتحدث من يقوم بتصويره أمس السبت، قائلاً أن هذا المقطع اثبات لاستهداف المتظاهرين.

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وكانت منظمة العفو الدولية، قد كشفت عن مصدر القنابل القاتلة المستخدمة ضد المحتجين في العراق، والتي تستخدمها السلطات بهدف قتل المحتجين وليس تفريقهم، أن مصدر هذه القنابل هو إيران.

وأضافت أن السلطات العراقية استخدمت قنابل مسيلة للدموع من صنع إيراني لقتل المحتجين بدل تفريقهم، وفقاً لأدلة جديدة.

وكانت منظمة العفو الدولية قد حثت السلطات العراقية على ضمان أن تتوقف شرطة مكافحة الشغب وقوات الأمن الأخرى في بغداد على الفور عن استخدام نوعين من القنابل المسيلة للدموع، لم يسبق استخدامهما من قبل، لقتل المحتجين بدلاً من تفريقهم.