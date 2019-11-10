شكرا لقرائتكم شاهد.. محاولة اغتيال بطل عراقي في كمال الأجسام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - نجا بطل آسيا في رياضة بناء الأجسام، مشتاق العزاوي، من محاولة اغتيال فاشلة شمال العاصمة، بغداد.

وتمت محاولة الاغتيال في منطقه الحسينية، شمال بغداد، فيما يرقد العزاوي في المستشفى وفق ما أكده مراسل "العربية".

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وفي مقطع فيديو للواقعة، يقترب شخص يحمل مسدساً من السيارة التي استقلها العزاوي، وصديق له في مقعد السائق.

ويطلق المهاجم الرصاص على الشخص الجالس بمقعد السائق، ثم يسرع بالهرب، ويهرع العزاوي من السيارة لمطاردته، ثم يعود ليخلي زميله المصاب من السيارة.

والعزاوي حاصل على ذهبية آسيا للماسترز في بناء الأجسام، التي أقيمت في الصين خلال يوليو/تموز 2009.