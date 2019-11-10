ديب: فهد المغامس خرج بعفو مع جعجع وعاد وكرر جرائمه بحق الجيش

أشار عضو تكتل "​لبنان القوي​" ​حكمت ديب​ في تصريح له على ​وسائل التواصل الاجتماعي​ الى أن "السعودي فهد المعامس خرج بعفو مع رئيس ​حزب القوات اللبنانية​ ​سمير جعجع​ وعاد وكرر جرائمه بحق ​الجيش اللبناني​".

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