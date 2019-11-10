الحواط تمنى على الراعي لضغط على المسؤولين للاسراع في تشكيل الحكومة

التقى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب زياد الحواط بعد مشاركته في قداس الاحد الذي ترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي في كنيسة الصرح البطريركي في بكركي، البطريرك الراعي في صالون الصرح حيث كانت جولة أفق تناولت التطورات السياسية والاجتماعية والمالية والثورة الشعبية القائمة في البلاد لاسيما لجهة التأخير الحاصل في البدء بالاستشارات النيابية من أجل تكليف شخصية لتشكيل حكومة جديدة.
وتمنى الحواط على البطريرك الضغط على المسؤولين للاسراع في تشكيل حكومة انقاذية من أجل تحقيق الاصلاحات المطلوبة وانقاذ ما تبقى من الوطن وشعبه.
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