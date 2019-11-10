الحواط تمنى على الراعي لضغط على المسؤولين للاسراع في تشكيل الحكومة

التقى عضو تكتل "​الجمهورية القوية​" النائب ​زياد الحواط​ بعد مشاركته في قداس الاحد الذي ترأسه ​البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي​ في ​كنيسة​ الصرح البطريركي في ​بكركي​، البطريرك الراعي في صالون الصرح حيث كانت جولة أفق تناولت التطورات السياسية والاجتماعية والمالية و​الثورة​ الشعبية القائمة في البلاد لاسيما لجهة التأخير الحاصل في البدء ب​الاستشارات النيابية​ من أجل تكليف شخصية لتشكيل ​حكومة​ جديدة.

وتمنى الحواط على البطريرك الضغط على المسؤولين للاسراع في تشكيل حكومة انقاذية من أجل تحقيق الاصلاحات المطلوبة وانقاذ ما تبقى من الوطن وشعبه.