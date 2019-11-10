شدّد الوزير السابق فادي عبود، على أنّ "المطلوب من الحراك أن يبدأ بتوجيه أسئلة واضحة"، سائلًا: "ألا يحقّ للمواطن أن يستفهم عن حجم التحويلات منذ ما أقفلت المصارف أبوابها، وهل توجد شبهة عن استنسابيّة؟ وفي حال وجودها، ألَيس من المفروض تحريك الهيئة الخاصة في "مصرف لبنان؟".
وركّز في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على أنّ "رجاءً الشفافيّة هي الحل للكثير من مشاكلنا، ويجب فرضها قبل أيّ شيء آخر".
كانت هذه تفاصيل خبر فادي عبود: الشفافية هي الحل للكثير من مشاكلنا ويجب فرضها قبل أي شيء آخر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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