كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان وتحذير من خطر اندلاع الحرائق

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في النشرة الطقس الصباحية ان تسيطر كتل هوائية دافئة وجافة مصدرها شبه الجزيرة العربية على الحوض الشرقي للمتوسّط (تحذير من خطر اندلاع الحرائق خاصة في القسم الجنوبي من البلاد خلال الأيام القادمة).
الطقس المتوقع في لبنان:
الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء درحات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية و بقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح جنوب البلاد مع ظهورغبار خفيف في الأجواء، مما نحذّر من خطر اندلاع الحرائق.
الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة يتحوّل تدريجيًا الى قليل الغيوم بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية،كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.
الثلاثاء: صاف اجمالاً مع انخفاض محدود بدرجات الحراراة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشّط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد.
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