كتل هوائية دافئة وجافة تسيطر على لبنان وتحذير من خطر اندلاع الحرائق

توقعت دائرة التقديرات في ​مصلحة الأرصاد الجوية​ في ​النشرة​ ​الطقس​ الصباحية ان تسيطر كتل هوائية دافئة وجافة مصدرها شبه ​الجزيرة​ العربية على الحوض الشرقي للمتوسّط (تحذير من خطر اندلاع ​الحرائق​ خاصة في القسم الجنوبي من البلاد خلال الأيام القادمة).

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع بقاء درحات الحرارة فوق معدلاتها الموسمية و بقاء نسبة الرطوبة منخفضة كما تنشط الرياح جنوب البلاد مع ظهورغبار خفيف في الأجواء، مما نحذّر من خطر اندلاع الحرائق.

الإثنين: غائم جزئيًا بسحب مرتفعة يتحوّل تدريجيًا الى قليل الغيوم بسحب متوسطة مع انخفاض طفيف ب​درجات الحرارة​ والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية،كما تنشط الرياح خاصة جنوب البلاد.

الثلاثاء: صاف اجمالاً مع انخفاض محدود بدرجات الحراراة والتي تبقى فوق معدلاتها الموسمية، كما تنشّط الرياح أحيانا خاصة جنوب البلاد.