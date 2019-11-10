باسيل: كأنّنا لم نتعلّم من قوانين العفو التي أقرّت بعد الحرب

اشار وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الى انه "كأنّنا لم نتعلّم من قوانين العفو التي أقرّت بعد الحرب والتي الغت مبدأ المحاسبة وشرّعت الأبواب لدخول ​الفساد​، صوت الناس يقول اليوم بمحاكمة كل مشبوه ومحاسبة كل مرتكب ونحن مع تشديد العقوبات واقرار قوانين الفساد، لا ان نثبّت قوّة الجريمة بالعفو، بل ان نثبّت قوّة الحق بالقضاء".

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