كنعان: لا خرق بملف المشاورات النيابية والحل السياسي ضروري بهذه المرحلة

أشار أمين سر تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ابراهيم كنعان​ في حديث تلفزيوني الى أن "لا خرق حتى ​الساعة​ حدث في ملف المشاورات التي يقوم بها ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ لتكليف رئيس ​حكومة​"، متوقعا أن "يحمل الاسبوع المقبل معه تسريعا في ملف التشاور مع ما يتضمنه من لقاءات ستعقد وقرارات ستتخذ"، آملا أن "يتم الانتهاء من هذا الموضوع بأسرع وقت".

ورأى كنعان أن "الحل السياسي أكثر من ضروري في هذه المرحلة"، لافتا الى أن "رئيس الجمهورية ميشال عون يستعمل كل امكاناته ويحاول مع كافة الافرقاء من أجل الوصول الى النتيجة المرجوة بأسرع وقت".

وردا على كلام النائب ​ياسين جابر​، لفت الى أننا "لم نطلع على قانون ​العفو العام​ ولم نوافق عليه وهو حر بتقديم القانون وموقفنا منه أعلنه وزير الخارجية ​جبران باسيل​ ويحق لكل كتلة أن تقدم وجهة نظرها".