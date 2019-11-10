ذكر مراسل "النشرة" في سوريا، أنّ "الطيران الحربي السوري شنّ غارات جوية عدّة استهدف فيها مواقع الجماعات المسلّحة في محيط مدينة كفرنبل وبلدة كنصفرة في ريف إدلب الجنوبي، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة".
ولفت إلى أنّ "الطيران الحربي استهدف أيضًا تجمعات المسلحين بغارات جويّة عدّة في أطراف بلدات الفطيرة والتح وتحتايا وقرية أم جلال جنوبًا، مُحقِّقا إصابات مباشرة في صفوفهم".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: الطيران الحربي السوري شن غارات جوية على مواقع الجماعات المسلحة بريف إدلب الجنوبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.