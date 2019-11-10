النشرة: الطيران الحربي السوري شن غارات جوية على مواقع الجماعات المسلحة بريف إدلب الجنوبي

ذكر مراسل "النشرة" في ​سوريا​، أنّ "​الطيران الحربي السوري​ شنّ غارات جوية عدّة استهدف فيها مواقع الجماعات المسلّحة في محيط مدينة ​كفرنبل​ وبلدة كنصفرة في ​ريف إدلب الجنوبي​، بالتزامن مع تحليق لطيران الاستطلاع في سماء المنطقة".

ولفت إلى أنّ "الطيران الحربي استهدف أيضًا تجمعات المسلحين بغارات جويّة عدّة في أطراف بلدات الفطيرة والتح وتحتايا وقرية أم جلال جنوبًا، مُحقِّقا إصابات مباشرة في صفوفهم".