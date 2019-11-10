‏ملك الأردني يعلن انتهاء العمل مع إسرائيل بملحقي الباقورة والغمر وفرض السيادة الأردنية

أعلن الملك ​الأردن​ي عبدالله الثاني اليوم انتهاء العمل رسميا بملحقي الباقورة والغمر في اتفاقية وادي عربة وفرض سيادة الأردن الشاملة عل كل شبر في البلاد.

ولفت الملك عبدالله خلال الدورة العادية الرابعة لمجلس الأمة الثامن عشر، مواقفنا القومية ستبقى تجاه القضية الفلسطينية ودعم الأشقاء الفلسطينيين لإقامة دولتهم المستقلة، على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وحماية المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها مواقف ثابتة وغير قابلة للمساومة.

اضاف " لقد أنجزنا إصلاحات جريئة، حتى في أصعب الظروف، وأثبتنا للعالم مرة بعد الأخرى أن الأردن، مهما كانت التحديات، لا يعرف المستحيل، ونحن ندرك جميعا أن الأزمات من حولنا ألقت بظلالها على الأردن في مختلف مناحي الحياة، وخاصة الاقتصادية منها، وقد دفعنا ثمنا كبيرا بسبب مواقفنا التاريخية".