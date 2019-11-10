نتانياهو: سنتخذ اليوم قرارا حول مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي 2020

اشار رئيس ​الحكومة الاسرائيلية​ ​بنيامين نتانياهو​ الى انه "سيتم اتخاذ اليوم قرارا حول مشاركة ​إسرائيل​ في معرض "الإكسبو" الذي سيقام في دبي عام 2020، وهذا يعكس على الأرض تقدم التطبيع مع ​الدول العربية​، ولدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية، على الأقل.

ولفت نتانياهو في تصريح له، الى انه "يتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".