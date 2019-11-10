اشار رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو الى انه "سيتم اتخاذ اليوم قرارا حول مشاركة إسرائيل في معرض "الإكسبو" الذي سيقام في دبي عام 2020، وهذا يعكس على الأرض تقدم التطبيع مع الدول العربية، ولدينا علاقات تتعزز باستمرار مع ست دول عربية، على الأقل.
ولفت نتانياهو في تصريح له، الى انه "يتم القيام بذلك بفضل سياستنا التي تدمج بين القوة والمصالح المشتركة ورؤية واعية جدا من شأنها دفع التطبيع قدما، خطوة بعد خطوة، بشكل يؤدي في نهاية المطاف بنظري إلى علاقات سلمية. هذا سيأخذ وقتا ولكنه سيتحقق".
كانت هذه تفاصيل خبر نتانياهو: سنتخذ اليوم قرارا حول مشاركة إسرائيل في معرض إكسبو دبي 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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