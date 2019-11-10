على اكبر صالحي: التعاون الروسي مع ايران بمشاريع الطاقة النووية كان واسعاً

أعلن رئيس منظمة ​الطاقة الذرية​ الإيرانية ​علي أكبر صالحي​ أن "التعاون الروسي مع بلاده في مشاريع ​الطاقة النووية​ كان واسعا"، شاكرا "​الحكومة الروسية​ على هذا الدعم"، لافتا إلى "أهمية التعاون الروسي الإيراني في مجال الطاقة النووية".

كما أعلن صالحي استعداد بلاده للتعاون مع ال​دول الخليج​ية في المشاريع والبرامج النووية.

وأشار صالحي في كلمة له بمناسبة وضع حجر الأساس ل​محطة بوشهر​ النووية الثانية الى اننا "مستعدون للتعاون مع دول الخليج في المشاريع النووية والبرامج النووية"، مضيفا: "التقنيات والطاقة الحديثة في بلادنا كانت بمساعدة ​الدولة​ الروسية، والتعاون الروسي في الطاقة النووية كانت واسعا وننتهز الفرصة لشكر الدولة الروسية على هذا الدعم".

وشدد صالحي على ان "بلادنا دخلت المجال الصناعي النووي مرتين في تاريخها بفضل التعاون والمساعدة الروسية"، كما أوضح "حتى عام 2027 سيكون لدينا 3000 ميغاواط من الطاقة النووي".