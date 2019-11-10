شكرا لقرائتكم خبر عن طلب مناقشة للحكومة حول سياسة الحكومة لتعظيم الاستفادة من الثروة المعدنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب أحمد أبو خليل، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب مناقشة عامة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بشأن سياسية الحكومة لتنمية الثروة المعدنية فى مصر، مشددًا على ضرورة أن يكون هناك توجه حكومى لتنمية الثروة المعدنية من خلال عدة محاور على رأسها تعظيم الاستفادة من منجم ذهب السكري.

وقال أبو خليل، فى تصريحات صحفية اليوم الأحد، إن أكثر من 94 % من مساحة مصر تحتوى على موارد تعدينية، وهى كنز هائل من الثروات أغلبها غير مستغل، بل يكاد يكون مختفيًا.

وأضاف أبو خليل، أن الموارد تتنوع كمًا وكيفًا باتساع الصحراء الشاسعة من الجنوب، حيث مناجم الذهب والكوارتز إلى الشمال حيث موارد الفحم والحديد، متابعًا: "على الرغم من كل هذه الموارد والإمكانيات، إلا أن الموارد التعدينية لا تمثل سوى نسبة 5 % من إجمالى الناتج القومى المصري".

ونوه البرلمانى، إلى أن هناك مشكلات جمة تواجه الثروة المعدنية فى مصر، وطريق طويل من العقبات والعراقيل يقف أمام المستثمرين، يحتاج إلى تدخل تشريعى وحكومى فى وقت واحد، لتحقيق الاستفادة المُثلى من الثروة المعدنية فى مصر.