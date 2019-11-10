الجمعية المصرية للقانون الدولى تناقش جهود مكافحة الإرهاب السبت القادم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم الجمعية المصرية للقانون الدولي، ندوة بعنوان "الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب فى صورته التقليدية والحديثة"، وذلك مساء السبت المقبل بمقر الجمعية .
ومن المقرر أن يشارك في الندوة الدكتور عادل عبد الله أستاذ القانون الدولي العام ووكيل كلية الحقوق جامعة بني سويف والدكتور هالة أحمد الرشيدي أستاذ القانون الدولي العام المساعد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة.
وقال الدكتور أحمد رفعت أمين عام الجمعية إن هذه الندوة تأتي في إطار الموسم الثقافي للجمعية، وذلك مع تصاعد الهجمات الإرهابية لتنظيم داعش في سوريا والعراق وليبيا وغيرها من الدول العربية والغربية .
وأشار أمين الجمعية، إلى أنه أصبح من الضروري اعادة النظر في ظاهرة الإرهاب في صوره التقليدية والحديثة، واستطلاع رأي الخبراء في هذا الموضوع الهام الذي شغل المجتمع الدولي سنينًا طويلة، في سبل مواجهة هذه الظاهرة الاجرامية على الصعيدين الاقليمي والعالمي وفق قواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
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