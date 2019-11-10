شكرا لقرائتكم خبر عن مطالبات برلمانية بمواجهة سوء الخدمات بمدينة الطلبة بجامعة الزقازيق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدمت النائبة فايقة فهيم، عضو مجلس النواب، بطـلب إحاطة، إلى الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجهاً إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التعليم العالى، بشأن انعدام النظافة وسوء الخدمات بالمدينة الجامعية الخاصة بجامعة الزقازيق.

وقالت فهيم، في طلب الإحاطة، إن المدنية الجامعية لجامعة الزقازيق، تشهد وضع غير مقبول ولا يرقى للمستوى الآدمى الذى يمكن أن يعيش فيه الطلاب، كما تشهد انعدام كامل للنظافة وخاصة في دورات المياه، بجانب كثرة الأعطال وانقطاع المياه، مشيرة إلي أن الطلاب فاض بهم الكيل لاسيما وعدم استجابة المسئولين لشكاواهم المتتالية ونشروا فيديوهات ومنشورات على وسائل التواصل الاجتماعى توثق المعاناة التى يشهدونها فى المدينة.

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وأشارت البرلمانية، إلي وجود نقص شديد فى تنفيذ أعمال الصيانة مما سبب وجود صنابير لا تعمل وغيرها من الأمور التى تسبب ضيق للطلاب وتؤثر على راحتهم، بما يكون له نتائج سلبية على العملية التعليمية، بقولها : "هذا الإهمال الواضح يجعل المدينة الجامعية غير مؤهلة لاستقبال الطلاب بأى شكل، ويجب اتخاذ خطوات حقيقية لتوفير وضع ملائم لسكن الطلاب".