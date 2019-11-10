ضبط خفير خصوصي و3 عاطلين سرقوا فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بأكتوبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، من ضبط خفير خصوصي و3عاطلين لسرقتهم فيلا والدة الفنانة هالة صدقي بأكتوبر.

تلقت شرطة النجدة بالجيزة بلاغا من سيدة باكتشافها سرقة بعض المنقولات من داخل الفيلا "المملوكة لوالدتها المتوفاة والكائنة دائرة القسم ثالث أكتوبر وغير شاغرة منذ عدة سنوات.

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و أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة قيادات ومفتشي القطاع وقيادات الإدارة العامة لمباحث الجيزة عن تحديد مرتكبي الواقعة "ك.أ"، 27 سنة، خفير خصوصي بفيلا مجاورة للفيلا محل الواقعة والسابق اتهامه في 7 قضايا، "م .ح"، 30 سنة عاطل والسابق اتهامه في 3 قضايا ، "أ.س"، 30 سنة عاطل والسابق اتهامه في 10 قضايا، "هـ.ع"، "21 سنة عامل مُقيم بالطالبية" .

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطهم جميعاً ، بمواجهتهم اعترفوا تفصيلياً بارتكابهم الواقعة وقرروا بقيامهم بالدخول للفيلا عقب تسلق سورها والدلوف لداخلها من خلال أحد نوافذ الطابق الأرضي و الاستيلاء على المسروقات , تم بإرشادهم ضبط جميع المسروقات.

وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الواقعة وباشرت النيابة العامة التحقيقات.