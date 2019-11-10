برلماني: التأمين الصحي الشامل نموذج مصر غير مسبوق في قطاع الخدمة الطبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

قال النائب أشرف رشاد عثمان عضو مجلس النواب بمحافظة الإسكندرية، عن المنظومة الصحية تشهد اهتمامًا غير مسبوق خلال الخمس سنوات الأخيرة، وانعكس ذلك على الخدمة المقدمة للمواطنين بشكل كبير، سواء من خلال مبادرات يتم اطلاقها أو تشريعات تخرج للنور لتحقيق الهدف المنشود.

وأوضح عثمان، أن منظومة التأمين الصحي الشامل التي بدأت الدولة في تطبيقها على أرض الواقع منذ فترة تعد خير نموذج على نجاح منظومة الصحة، وتشهد تضافر للجهود كافة لاستدامة واستثمار هذا النجاح على أرض الواقع، مشيدا بآلية العمل في النظام الجديد الذي يهدف لتحسين الخدمة المقدمة للمواطنين.

وأشار عثمان، إلى أن المنظومة الجديدة لم تسلم من الشائعات من قبل الجماعات الإرهابية التي ما إن تختلق الشائعات والأكاذيب يوما تلو الآخر بشأن المنظومة الجديدة، ولكن وعي المصريين أفشل مخططات هذه الجماعات التي تريد تشويه صورة مؤسسات الدول والنيل من أي نجاح تقوم به الدولة.