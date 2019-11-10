ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن ببولاق أبو العلا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكن رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، من القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة المساكن بمنطقة بولاق أبو العلا.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغا من قسم شرطة بولاق أبو العلا، يفيد بأن "م. و. ع" 46 سنة صاحب مركز صيانة سيارات، باكتشافه سرقة "7 جي أم" مُضخم صوت"، 10 قطع استانلس، 2 طفاية حريق، عدة نجارة، عدة سباكة" من داخل الشقة سكنه، ولم يتهم أو تشتبه في احد بارتكاب الواقعة.

وبالانتقال وإجراء المعاينة، تبين وجود كسر بباب الشقة وبعثرة بمحتوياتها، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال فحص الكاميرات بمحل الواقعة، أمكن التوصل إلي أن وراء ارتكابها "ف.ر" 42 سنة، عاطل، سبق اتهامه في 11 قضية، "ك.ج"، 24 سنة، عاطل، "ا.ن"، 27 سنة، عاطل.

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وعقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة بأماكن ترددهم، تمكن ضباط وحدة مباحث القسم وبصحبتهم القوة المرافقة من ضبطهم، وبمواجهتهم بالمعلومات والتحريات أيدوها، واعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "كسر الباب" باستخدام أجنة حديدية "ضبطت بإرشادهم".

وبتطوير مناقشتهم للربط بينهم وبين القضايا المجهولة، اعترفوا بتكوينهم تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المساكن، بذات الأسلوب باستخدام الأداة المضبوطة، بحوزتهم واعترفوا بارتكابهم سرقات أخرى، وتم بإرشادهم ضبط كافة المسروقات بمسكن المتهمان الأول والثاني، وأضافوا بإنفاقهم المبلغ المالي المستولى عليه على متطلباتهم الشخصية، وباستدعاء المجني عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسهم على ذمة التحقيقات