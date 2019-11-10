"إثبات وسيرة ذاتية".. شمال سيناء تطلق مسابقة المعاق المثالي

محمد اسماعيل - القاهرة - شمال سيناء - أشرف سويلم

أعلنت محافظة شمال سيناء، في بيان رسمي اليوم الأحد، إطلاق مسابقة المعاق المثالي على مستوى المحافظة، لمختلف الإعاقات الحركية والسمعية والبصرية والذهنية.

وأضاف البيان، أنه يجب ألا يزيد سن المتقدم عن 35 عامًا ولديه إثبات أعاقة، كما يجري تسليم سيرة ذاتية للمتقدم بمكتب ذوي القدرات والهمم بمديرية الشباب والرياضة، يعقبها عقد مقابلة شخصية للمتسابقين مع هيئة التحكيم بالمديرية على أن يجري اختيار المعاق المثالي من كل أعاقة على حده، وتستمر عمليات التقديم للمسابقة حتى 20 من الشهر الجاري.

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وقال البيان، أن قيمة الجوائز المقدمة للفائزين، عبارة عن ألفي جنيه، وشهادة معتمدة من محافظة شمال سيناء، والحصول على كارنيه المعاق المثالي.

وتجري المسابقة تحت إشراف مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة.