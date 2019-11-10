مجلس إدارة صندوق عطاء الخيري يرفع رأس المال المصدر إلى 20 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وافق مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" على زيادة رأس المال المصدر له إلى 20 مليون جنيه بدلًا من 5 ملايين جنيه.

وقال بيان من وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأحد: إنه من المتوقع وصول الأموال التي سيتم الاكتتاب بها إلى 250 مليون جنيه، وهو الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به وفقا لقانون سوق المال.

وأضاف أنه في حال الوصول إلى الحد الأقصى سيؤدي إلى الاكتفاء بمبلغ 250 مليونًا وغلق باب الاكتتاب.

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وبحسب البيان تم بحث أمر الزيادة والتوجه نحو زيادة رأس مال الشركة المصدر والمدفوع إلى 20 مليون جنيه، حتى يصبح الحد الأقصى المسموح الاكتتاب به وجملة الأموال المستثمرة مبلغ مليار جنيه.

ووفقًا للبيان فإن ذلك يأتي في إطار دعم ذوي الإعاقة وتعظيم رأس المال حتى يدر عائدًا أكبر يتم إنفاقه على المجالات الخيرية لدعم ذوي الإعاقة.

وأطلقت وزارة التضامن الاجتماعي الأسبوع الماضي صندوق عطاء لدعم قضايا ذوي الإعاقة.

وانطلق الصندوق بمبلغ قدره 125 مليون جنيه، وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي تخصيص مبلغ 80 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر"، وزارة الأوقاف 20 مليون جنيه، بنك قناة السويس 5 ملايين جنيه، وبنك ناصر الاجتماعي 20 مليون.