وفد من الخارجية الكورية الشمالية يزور عددًا من دول جنوب شرق آسيا

ذكرت مصادر أن وفدًا من مسئولي وزارة الخارجية الكورية الشمالية غادروا بيونج يانج لزيارة عدد من دول جنوب شرق آسيا، اليوم الأحد، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
أوضحت المصادر أن الوفد، الذي يرأسه نائب وزير الخارجية ري كيل سونج، سوف
تعد هذه الزيارة هي أول زيارة يقوم بها دبلوماسيون من وزارة الخارجية الكورية الشمالية لجنوب شرق آسيا خلال العام الجاري.
جدير بالذكر أن زيارة الوفد الكوري الشمالي لماليزيا تأتي بعد أسبوع واحد فقط من لقاء رئيس اللجنة الدائمة لمجلس الشعب الأعلى في البلاد تشوي ريونج هاي رئيس الوزراء الماليزي مهاتير محمد على هامش اجتماع قمة رؤساء الدول والحكومات لحركة عدم الانحياز في العاصمة الأذرية باكو.
يُشار أيضا إلى أن زيارة الوفد لكمبوديا تعد الأولى من نوعها منذ عام 2015.
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