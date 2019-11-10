الجمهوريون يطالبون باستجواب نجل بايدن في "عزل ترامب"

طالب الحزب الجمهوري الأمريكي الديمقراطيين المنخرطين في تحقيق عزل الرئيس دونالد ترامب، باستدعاء هانتر بايدن نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، ليدلي بإفاداته شاهدًا في القضية، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.
ونشرت وسائل إعلام أمريكية أمس السبت رسالة بعث بها ديفن نونيس، كبير الجمهوريينفي لجنة الاستخبارات بمجلس النواب إلى رئيس اللجنة الديمقراطي آدم شيف، طالب فيها باستدعاء هانتر بايدن.
وأشار نونيس، في رسالته إلى وجود تقارير مفادها أن شركة "بوريسما" الأوكرانية للغاز دفعت لبايدن الابن 50 ألف
وأضاف أن معرفة المهام الفعلية التي اضطلع بها في الشركة نجل المرشح الديمقراطي من شأنها تسليط الضوء على طبيعة ومدى الفساد في أوكرانيا.
واتهم الجمهوري في رسالته الديمقراطيين بإجراء عملية عزل "غير شفافة وغير منصفة"، متهما رئيس اللجنة بفبركة أدلة لإظهار الاتصال بين ترامب ونظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي في مظهر سيئ.
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