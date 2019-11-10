"أبرامز" دبابات أمريكية تسير باتجاه بلدة تل تمر شمال سوريا

رصدت مصادر تحرك قوات أمريكية على متن عربات ودبابات من نوع "أبرامز"، ظهرت في المنطقة، للمرة الأولى، وتحركت باتجاه بلدة تل تمر شمال سوريا، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

ذكرت مصادر أن القوات الأمريكية

سلكت الطريق الدولي "إم 4" من قاعدة قسرك الأمريكية باتجاه بلدة تل تمر.

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جدير بالذكر أن القوات الأمريكية كثفت انتشارها في الآونة الأخيرة في شمال شرق

سوريا تزامنًا مع إعلان واشنطن نيتها إبقاء جزء من قواتها في بعض المناطق قرب حقول النفط شرق البلاد لحمايتها من سيطرة "داعش"، أو جهات أخرى.

كانت وسائل إعلام تحدثت أخيرًا عن بدء الولايات المتحدة بإنشاء قاعدتين عسكريتين جديدتين شمال شرق سوريا بالقرب من حقول النفط.