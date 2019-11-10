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رئيس الصين يؤكد أهمية العمل مع اليونان لتعزيز العلاقات القائمة على المنفعة المتبادلة

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 أكد الرئيس الصيني شي جين بينج أهمية العمل بشكل مشترك مع اليونان لتعزيز إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية ترتكز على الاحترام المتبادل والعدالة والتعاون والمنفعة المتبادلة، وذلك لتشجيع بناء مجتمع ذي مصير مشترك للبشرية، حسبما أفادت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

 

 جاء ذلك في مقال بتوقيع الرئيس الصيني بعنوان (دعوا حكمة الحضارات القديمة تتطلع إلى المستقبل)، نُشر في صحيفة (كاثيميريني) اليونانية، اليوم الأحد، بمناسبة الزيارة الرسمية التي

يقوم بها إلى جمهورية اليونان.


 قال بينج "إن هذا العام يصادف الذكرى الـ70 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية، وعلى مدار السبعين عاما الماضية، خاصة في الأعوام الأربعين الماضية من الإصلاح والانفتاح، كافح مئات الملايين من الشعب الصيني وحققوا إنجازات تنموية ملحوظة، مشيرًا إلى أن الصين استجابت في الوقت نفسه بشكل إيجابي لكيفية تطور العالم من

خلال تنميتها السلمية".


 وأضاف أن الوضع الدولي يمر في الوقت الحاضر بتغيرات عميقة ومعقدة، وتزايدت عوامل عدم الاستقرار، ما يؤكد ضرورة أن تعمل الصين واليونان على استكشاف الحكمة العميقة للحضارات القديمة، وإظهار المسؤولية التاريخية للحضارات القديمة، والعمل بشكل مشترك على تعزيز إقامة نوع جديد من العلاقات الدولية.
 كان الرئيس الصيني غادر بكين اليوم لزيارة اليونان، تلبية لدعوة رئيس جمهورية اليونان بروكوبيوس بافلوبولوس، وحضور الاجتماع الـ11 لقمة دول البريكس في برازيليا بالبرازيل تلبية لدعوة رئيس البرازيل جايير بولسونارو، وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر الجاري.

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