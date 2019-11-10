القوات المسلحة البوليفية تدعم الشعب خلال الاحتجاجات المستمرة في البلاد

أعلنت القوات المسلحة البوليفية، أنها لن تدخل في مواجهة مع الشعب، مطالبة بالتوصل إلى حل سياسي يضمن مصالح الدولة، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

يأتي ذلك في أول بيان للقوات المسلحة تعقيبًا على الاحتجاجات التي اندلعت في بوليفيا بسبب نتائج الانتخابات الوطنية الأخيرة.



قال قائد القوات المسلحة البوليفية وليامز كاليمان، اليوم

الأحد أنه "لن نواجه الشعب البوليفي مطلقًا ونطالب بإيجاد حل سياسي يضمن مصالح البلاد".



أضاف: "أن القوات المسلحة الملتزمة بالديمقراطية والقوانين تضمن الوحدة والاتحاد بين المواطنين، لذلك نؤكد أننا لن نواجه الناس أبدا، الذين ندين لهم ونضمن لهم السلام والتعايش وتنمية

وطننا".



وتشهد بوليفيا موجة عارمة من الاحتجاجات والمظاهرات منذ إعادة انتخاب الرئيس البوليفي ايفو موراليس في اقتراع جرى، 20 أكتوبر الماضي، إلا أن المعارضة تشكك في الأرقام وتقول إن الانتخابات تعرضت للتزوير، خصوصًا بعد توقف فرز الأصوات دون تفسير لمدة يوم تقريبًا؛ ما أثار مزاعم بحدوث تزوير، وأثار هذا الخلاف موجة عنف في بوليفيا، الأمر الذي أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 30 آخرين.