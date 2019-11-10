الطبش: الحريري لن يقبل بحكومة مستنسخة من المستقيلة

قالت عضو كتلة المستقبل النيابية، رولا الطبش، أن سعد الحريري لن يقبل بحكومةٍ تكون استنساخًا من الحكومة المستقيلة، لكنه منفتح على كل الخيارات، ويستمر في مشاوراته على قاعدة أساسية تقول إن ما بعد الاحتجاجات لا يمكن أن يكون كما قبلها".
إلّا بترؤس حكومة تُشبه الناس وتُطمئنهم تحقيقًا لمطالبهم واحترامًا لأصواتهم التي ارتفعت وقد سمعها منذ اليوم الأول، وهذا ما عبَّر عنه صراحةً عندما وضع كل الأطراف السياسية أمام مسئولياتهم تجاه الشعب".
أكدت الطبش على أن "الرئيس الحريري لن يقبل
على حدٍّ سواء النّظر في مصلحة البلد للحوؤل دون غرقه، محذّرةً من خطورة الوضع الرّاهن.
كما ناشدت كلّاً من الأفرقاء السياسيين والمتظاهرين
علقت على حراك الطلاب، معتبرة أن "طلاب لبنان من كل المناطق يحاولون استعادة وطنهم ولديهم كل الثّقة به ويتمسّكون بجذورهم ويثبتون أن لديهم الوعي الكافي ويخافون على مستقبلهم أكثر من بعض السياسيين، فانتفضوا وقالوا كلمتهم برُقي، ووجّهت إليهم رسالة داعيةً إيّاهم لـ"متابعة تحرّكاتهم فهم مستقبل لبنان الحديث".
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