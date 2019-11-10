القوات الأمنية العراقية تعلن القبض على أحد قادة تنظيم داعش في الموصل

أعلن المتحدث باسم خلية الإعلام الأمني العراقية، يحيى رسول، اليوم الأحد، أن القوات الأمنية العراقية في محافظة نينوي تمكنت من القبض على أحد قادة تنظيم "داعش" الإرهابي في منطقة الحي الصناعي في الموصل، حسبما أفادت وكالة أنباء سبوتنيك.
كتب رسول في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر":"تمكنت قواتنا البطلة في نينوي من إلقاء القبض على أحد قادة داعش في منطقة الحي الصناعي في الموصل، واعترف بقيامه بعمليات اقتناص من سكان المنطقة، والإخبار عنهم والتحريض على قتلهم".
أعلن العراق في ديسمبر 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضةتنظيم "داعش" الإرهابي بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنًا إقامة ما أسماها "الخلافة الإسلامية".
تواصل القوات العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجددًا، بينما تتمركز قوات الحشد الشعبي على الشريط الحدودي مع سوريا للتصدي لمحاولات تسلل عناصر التنظيم الإرهابي المتكررة.
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