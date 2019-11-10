عاجل-خادم الحرمين يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، رسالة من أخيه أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، خلال استقبال الملك سلمان بن عبدالعزيز له.

ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمّله خادم الحرمين تحياته وتقديره لأمير الكويت.

حضر الاستقبال، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الأمير تركي بن محمد بن فهد، ووزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد العيبان.

فيما حضر من الجانب الكويتي، مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح، وسفير الكويت لدى المملكة الشيخ علي الخالد الجابر الصباح.