خادم الحرمين الشريفين يتسلم رسالة من أمير الكويت

تسلم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، رسالة من أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت. وقام بتسليم الرسالة لخادم الحرمين الشريفين، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت الشقيقة، خلال استقبال خادم الحرمين له اليوم. اقرأ أيضاً... خادم الحرمين يبحث مع وزير الدفاع الأميركي القضايا الأمنية والدفاعية المشتركة ونقل الشيخ صباح خالد الصباح لخادم الحرمين الشريفين تحيات وتقدير أمير دولة الكويت، فيما حمله تحياته وتقديره لسموه.

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