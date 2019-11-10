قتلى في انهيار جليدي بالنمسا

قتل شخصان في حادث انهيار جليدي كانا يمارسان رياضة التزلج بولاية تيرول النمساوية.

وأفادت معلومات رجال الإنقاذ، بأن فرق البحث تمكنت من تحديد موقع الشخصين تحت الجليد، لكن المساعدة جاءت متأخرة.. فيما اعتبرت السلطات أن أول حادث انهيار جليدي يودي بحياة أشخاص في النمسا حدث في وقت مبكر للغاية قبيل دخول موسم الشتاء.

ونصحت الهيئة المعنية بالإشراف على مناطق التزلج على الجليد، عشاق الرياضات الشتوية بتوخي الحذر بعد تسبب عاصفة سابقة في تراكم الكثير من الثلوج على الجبال خلال الفترة الماضية، الأمر الذي يزيد من احتمال وقوع حوادث الانهيار الجليدي.