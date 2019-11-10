إصابة 16 فلسطينياً باختناقات في اعتداءات قوات الاحتلال بالقدس

أصيب 16 مواطناً فلسطينياً على الأقل بجروح واختناق بالغاز السام والمدمع فجر اليوم الأحد، جراء اعتداءات نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة العيسوية بالقدس المحتلة.

وأفادت مصادر مقدسية بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز بكثافة عقب اقتحامها حي الشهيد عبيد في البلدة واعتدت على المتواجدين في الشارع بالضرب المبرح ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين بجروح وبحالات اختناق بينهم عضو في لجنة المتابعة في العيسوية.

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وفي وقت لاحق قال مسعفون ميدانيون، إنهم قدموا العلاجات اللازمة لـ15 مواطناً أصيبوا بجراح وبالاختناق جراء الغاز الذي أطلقته قوات الاحتلال بينهم طفل بعمر 8 سنوات.