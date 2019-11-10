كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيران ترفض تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالعثور علي آثار يورانيوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أوردت وكالة رويترز خبرا جاء فيه، أن وزارة الخارجية الإيرانية اليوم الأحد، رفضت تقارير تفيد بأن الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة، عثرت على آثار لليورانيوم في موقع إيراني وصفته إسرائيل بأنه "مستودع ذري سري"، وقالت انه "فخ".

بعد شهرين من إبلاغ رويترز لأول مرة أن العينات التي تم التقاطها من الموقع أظهرت آثارًا لليورانيوم، وأبلغت الوكالة الدولية للطاقة الذرية يوم الأربعاء الدول الأعضاء في مؤتمر صحفي مغلق أنها عثرت على آثار لليورانيوم في موقع في إيران لم تذكره، لكن قال الدبلوماسيين في الاجتماع انه من الواضح أنه كان نفس المكان.

وقال عباس موسوي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية في تصريحات نقلها التلفزيون الحكومي، إن "النظام الصهيوني وإسرائيل يحاولان إعادة فتح... هذا الملف".

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وأضاف موسوي "لقد أعلنا أن هذا فخ.. نأمل أن تحافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية على يقظتها".

وقال دبلوماسيون إن الوكالة الدولية للطاقة الذرية أكدت للدول الأعضاء، إن آثار العينات التي التقطت في فبراير كانت تخص اليورانيوم الذي تمت معالجته ولكن لم يتم تخصيبه، وأن التوضيحات التي قدمتها إيران حتى الآن لم تحتفظ بالماء.

في عام 2018، دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي عارض بشدة الصفقة النووية الإيرانية لعام 2015 مع القوى العالمية، الوكالة الدولية للطاقة الذرية لزيارة الموقع على الفور، قائلًا إنها تضم 15 كجم (33 رطل) من المواد المشعة غير المحددة التي تمت إزالتها منذ ذلك الحين.

