كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ابتداء من اليوم.. خارجية اليمن تستأنف عملها في عدن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استأنفت وزارة الخارجية اليمنية، اليوم الأحد، كافة أعمالها في العاصمة المؤقتة عدن،، تنفيذاً لبنود اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة الشرعية والمجلس الانتقالي الجنوبي برعاية سعودية.

وقالت وزارة الخارجية اليمنية، إنها أول مؤسسة حكومية تفتح أبوابها من جديد في عدن عقب توقيع الاتفاق.

وفي بيان أصدرته، الخارجية اليمنية، أكدت استئناف عملها في العاصمة المؤقتة، ابتداءً من اليوم العاشر من نوفمبر، استجابة لبنود الاتفاق الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وسبق استئناف عمل الخارجية، توجيه من الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لكافة أجهزة الدولة ومؤسساتها المختلفة، للعمل بشكل فوري على تنفيذ اتفاق الرياض وترجمة بنوده على أرض الواقع.

وعلى غرار وزارة الخارجية يتهيأ عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى للعودة إلى عدن وفتح أبوابها، خصوصا تلك التي ترتبط مباشرة باحتياجات للمواطنين، كما تنتظر عدن وصول رئيس الحكومة تنفيذا لاتفاق الرياض الذي نص على مباشرة رئيس الحكومة الحالية أعماله من عدن، خلال مدة لا تتجاوز سبعة أيام من توقيع الاتفاق لتفعيل مؤسسات الدولة.

ومنذ أغسطس الماضي توقف عمل كافة الوزارات في المحافظات الجنوبية ، على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدتها عدن وأبين وشبوة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي، والتي أفضت إلى حوار غير مباشر دعت له المملكة العربية السعودية نجح في إيجاد صيغة توافقية باتفاق الرياض، وقرب وجهات النظر بين الأطراف المؤيدة للشرعية لتوحيد الجهود ضد ميليشيات الحوثي.