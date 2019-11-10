كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيفانكا ترامب تفاجئ الجميع بهذه الرقصة (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ظهرت ابنة الرئيس الأمريكي، إيفانكا ترامب، وهي ترقص على أنغام فلكورية في المغرب رفقة مسؤولين أمريكيين ومغاربة.

إيفانكا تزور المغرب

وزارت إيفانكا ترامب، المغرب الأربعاء الماضي، من أجل الترويج لبرنامج يهدف لمساعدة النساء في الدول النامية.

وأثارت زيارة ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لأحد حقول الزيتون الرئيسية في المغرب، يوم الخميس الماضي، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي.

إحدى المزارعات تقبل يد إيفانك

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وقامت إحدى المزارعات بتقبيل يد إيفانكا أثناء زيارتها إلى حقل الزيتون، في قرية نواحي سيدي قاسم، وهي اللقطة التي أحدثت الكثير من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، ما بين رافض ومؤيد، بحسب صحيفة "هسبريس" المغربية.

وقالت إحدى المزارعات في استقبال ايفانكا ترامب، إن الأخيرة "أنقذتنا من الضياع"، واعتبرت أنها "ستجلب الخير العميم للنساء القرويات بالمنطقة وستدعم طموحاتهن المستقبلية".

عائشة الرقيب

ودافعت بطلة القصة، وتدعى عائشة الرقيب البالغة 59 سنة، عن نفسها قائلة إن ابنة الرئيس الأميركي فاجأتها حين أقبلت وعانقتها، فردت على المبادرة بأحسن منها وقبّلت يدها “لأن هذه من عادات بنات أبناء البادية، الذين يردون على العناية بأفضل منها”.

وكانت إيفانكا التي غادرت المغرب أمس الجمعة، زارته الأربعاء الماضي، لترويج "مبادرة المرأة العالمية للتنمية والازدهار" التي أطلقتها في بداية العام الجاري، بهدف "التمكين الاقتصادي لفائدة النساء بالبلدان النامية" فاستقبلتها الأميرة لالة مريم، شقيقة العاهل المغربي محمد السادس، في المطار الدولي بالعاصمة الرباط، ثم قامت إيفانكا بزيارة قرية اسمها "بير الطالب" مجاورة في أرياف مدينة "سيدي قاسم" البعيدة في الشمال الغربي للمملكة 120 كيلومتراً عن الرباط.