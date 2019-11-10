كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس حزب الله السابق يتهم خامنئي بـ "حماية" الفساد في العراق ولبنان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قام الأمين العام السابق لحزب الله، صبحي الطفيلي، بمهاجمة المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متهمًا إياه بأنه "أكبر حامي" للفساد في العراق ولبنان.

وفي شريط فيديو تم نشره على وسائل التواصل الاجتماعي، سأل الطفيلي: "أليس من المخزي اتهام أولئك الذين يشكون من الاضطهاد بأنهم عملاء لدول أجنبية؟"

وأضاف، هل القتلى في الشوارع عملاء؟ أنت تدعي أنك قائد المسلمين، وليس فقط الإيرانيين. هل يقبل مثل هذا القائد بقتل الجياع وحماية الفاسدين والمجرمين؟

وقتل ما لا يقل عن 250 شخصًا وجرح 11000. وأولئك الذين قتلوا هم مسلحون. كما قتلنا المسلحون في لبنان ".

وقال عن الهجمات ضد المتظاهرين العراقيين: "بالأمس فقط، قتلت جماعتك الأبرياء العزل وأحرقت خيامهم".

وفي لبنان، قال: "لقد سرق اللصوص ذلك منذ عام 1972 وكانت مجموعتكم تدعمهم. لقد ملأوا البلاد بالفساد.

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وأستنكر، هل يعلمنا ديننا أن نكون لصوصًا قذرًا وفاسدين وقاتلين؟ مضيفًا، ماذا تسمي الأموال التي أنفقتها في سوريا!

حزب لله هو حزب سياسي إسلامي شيعي ومجموعة مسلحة مقرها في لبنان. والجناح شبه العسكري لحزب الله هو مجلس الجهاد، وجناحها السياسي حزب الولاء لحزب كتلة المقاومة في البرلمان اللبناني. ومنذ وفاة عباس الموسوي في عام 1992، وقد ترأس مجموعة من قبل حسن نصر الله، على الأمين العام.

وتعتبر المجموعة بأكملها أو الجناح العسكري لمنظمة إرهابية من قبل الولايات المتحدة، إسرائيل، وكندا، وجامعة الدول العربية، ومجلس التعاون الخليجي، وألمانيا والاتحاد الأوروبي.

وتأسس حزب الله في أوائل الثمانينات كجزء من جهد إيراني لتجميع مجموعة متنوعة من الجماعات الشيعية اللبنانية المسلحة إلى منظمة موحدة. ويتصرف حزب الله كوكيل لإيران في الصراع القائم بين إيران وإسرائيل.

وتم تصميم حزب الله من قبل رجال الدين المسلمين وتموله إيران بشكل أساسي لمضايقة إسرائيل، وكان قادتها من أتباع آية الله الخميني، وتم تدريب قواتها وتنظيمها من قبل مجموعة من 1500 من الحرس الثوري وصلوا من إيران بإذن من الحكومة السورية، التي كانت تحتل لبنان.في الموعد.

وذكر بيان حزب الله لعام 1985 أهدافه على أنها طرد "الأمريكيين والفرنسيين وحلفائهم بالتأكيد من لبنان، ووضع حد لأي كيان استعماري على أرضنا"، وخضوع الكتائب المسيحيين إلى "سلطة عادلة" وتقديمهم إلى العدالة "بالنسبة للجرائم التي ارتكبوها ضد المسلمين والمسيحيين"، والسماح لـ "جميع أبناء شعبنا" باختيار شكل الحكومة التي يريدونها، مع دعوتهم إلى "اختيار خيار الحكومة الإسلامية.

