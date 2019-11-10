كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عروس داعشية تطالب بالعودة إلى الولايات المتحدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ناشدت امرأة مولودة في الولايات المتحدة تقول إنها تأسف لانضمامها إلى داعش، العودة إلى المنزل من مخيم اللاجئين حيث تعيش مع ابنها البالغ من العمر عامين في شمال شرق سوريا.

وترفض الحكومة السماح لهدى مثنى بالعودة إلى الولايات المتحدة، بحجة أنها ليست مواطنة أمريكية.

وفي مقابلة مع NBC News، قالت مثنى إنها "تأسف لكل شيء" قامت به داعش، والتي انضمت إليها في عام 2014 بعد اعتناقها للإيديولوجية المتطرفة أثناء عيشها مع أسرتها في ألاباما.

وقالت المثنى، أي شخص يؤمن بالله يؤمن أن الجميع يستحق فرصة ثانية، بغض النظر عن مدى خطاياهم الضارة.

أجريت المقابلة في مخيم الروج للاجئين، الذي تسيطر عليه القوات الكردية، حيث تعيش المثنى مع ابنها آدم.

قالت مثنى إنها تخشى على حياتها لأنه قد يتم استهدافها من قبل أشخاص في المخيم لم يتخلوا عن داعش.

وقالت مثنى: "لم أؤيد قطع الرؤوس من داعش منذ اليوم الأول، وحتى الآن لا أؤيد أي من جرائمهم والهجمات الانتحارية.

وقد أعادت حكومة الولايات المتحدة العديد من النساء الأمريكيات المرتبطات بالمجموعة، إلى جانب أطفالهن، ولكن لم يكن من ضمنهم المثنى.

وتجادل واشنطن بأنها ليست مواطنة أمريكية رغم أنها ولدت في الولايات المتحدة لأنها ابنة دبلوماسي كان يخدم في الحكومة اليمنية في ذلك الوقت.

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لا يتمتع أطفال الدبلوماسيين الأجانب المقيمين في الولايات المتحدة بالمواطنة عن طريق الميراث.

رفعت المثنى دعوى لمحاولة العودة إلى الولايات المتحدة، حيث اوضحت أنها لقد سافرت إلى سوريا بجواز سفر أمريكي.

وقالت المثنى لشبكة "إن بي سي": "أنا مواطنة ولدي أوراق لإثبات ذلك. أنا أمريكية مثل فتاة ذات شعر أشقر ذي عيون زرقاء وأرغب في البقاء في بلدي والقيام بأشياء أمريكية". بينما وصفها وزير الخارجية مايك بومبيو بأنها إرهابية.

وتزوجت المثنى من ثلاثة من مقاتلي داعش، ماتوا جميعًا في القتال.

وشاركت بنشاط في دعاية داعش، وفقًا لمشروع مكافحة التطرف.

وقد حثت المسلحين في أمريكا على "السير على الطرقات المارة، وإراقة كل دمائهم".

ولكنها فسرت كلامها في مقابلة مع شبكة إن بي سي قالت: "إنها أيديولوجية كانت مجرد مرحلة، ورفضت مناقشة تلك التعليقات السابقة.

وقالت إنها مستعدة لمواجهة النظام القضائي الأمريكي إذا سُمح لها بالعودة.