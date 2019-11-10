كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شرطة هونج كونج تطلق الغاز المسيل للدموع في نهاية الأسبوع الـ24 من الاضطرابات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اطلقت شرطة هونج كونج الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين المؤيدين للديمقراطية في منطقة تسوين وان الغربية، اليوم الاحد، في الوقت الذي اندلع فيه العنف في الأقاليم الجديدة في عطلة نهاية الاسبوع الـ 24 على التوالي من الاضطرابات.

قام المتظاهرون بتخريب محطة قطار في بلدة شا تين بوسط البلاد بعد يوم واحد من حرق الحواجز البلاستيكية في تسوين وان، قبل أسبوعين فقط من انتخابات المجالس المحلية المخطط لها، وهي أدنى درجة تصويت في المدينة التي يحكمها الصين.

وعرض التلفزيون الآن صورًا حمراء ضخمة في الجزء العلوي من إحد مراسليها التي قالت، إنها أُصيبت بعبوة غاز مسيل للدموع في تسوين وان.

وأغلقت محطة السكك الحديدية في شا تين في يوم من الاحتجاجات المعتزمة لمراكز التسوق في جميع أنحاء الإقليم. كانت مناطق التسوق عبر الميناء في الجزيرة الرئيسية هادئة.

وذكرت شبكة ايه بي سي نيوز، السلطات في هونج كونج أغلقت محطة لمترو الأنفاق بعد أن حطم المحتجون النوافذ وألحقوا أضرارًا بأجهزة التذاكر.

جاءت أعمال التخريب التي وقعت في شا تين يوم الأحد عقب إعلان اليوم السابق عن اعتقال ستة مشرعين مؤيدين للديمقراطية.

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وقف رجال الشرطة الذين يرتدون الخوذات ودروع مكافحة الشغب لحراسة محطة شا تين المغلقة داخل مركز تجاري بينما كان المتسوقون يسيرون وراءهم. لم يكن هناك دليل على وقوع إصابات أو اعتقالات.

تمر المنطقة التي تتمتع بحكم شبه ذاتي بالشهر السادس من الاحتجاجات التي بدأت بناءً على قانون مقترح لتسليم الصين وتوسعت لتشمل مطالب بمزيد من الديمقراطية ومظالم أخرى.

وقد اقترح محتجون من هونج كونج تنظيم مسيرات في عدة مراكز تسوق رئيسية اليوم الأحد بعد أسبوع من تجمعات مماثلة أسفرت عن اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

في نهاية الأسبوع الماضي، احتشد المتظاهرون المناهضون للحكومة في مركز تجاري عندما قام رجل بطعن الناس بسكين وقطع جزءًا من أذن أحد السياسيين.

من المخطط عقد عدة تجمعات أخرى في أماكن أخرى من المدينة، للاحتجاج على سلوك الشرطة والتدخل المتصوّر من جانب بكين في سياسات المركز المالي الآسيوي.

وتنكر الصين التدخل في هونج كونج، لكن أصبحت الاحتجاجات أسوأ أزمة سياسية في المستعمرة البريطانية السابقة منذ عودتها إلى الحكم الصيني في عام 1997.