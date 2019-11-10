أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الأحد

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ترصد بوابة الخليج 365، أبرز أحداث العالم اليوم الأحد 10/ 11/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي. أخبار عاجلة الآن || تعيين سفير إيراني جديد لدى روسيا

أفادت وكالة "إسنا"، بأن مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وافق على استقالة النائب كاظم جلالي ليحل مكان مهدي سنائي سفيرا لإيران في روسيا. Advertisements آخر الأخبار العاجلة في العالم || مجهولون يغلقون دوائر حكومية في مدينة النجف

أغلق مجهولون، اليوم الأحد، دوائر حكومية في مدينة النجف العراقية، حسبما ذكرت وسائل إعلام محلية. أخبار عالمية عاجلة اليوم || جهاز المخابرات الأمريكي قلق بشأن زيارة "أردوغان"

تثير زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان المرتقبة الأربعاء إلى واشنطن مخاوف من تكرار المشادات العنيفة التي يشارك فيها أفراد من رجال الأمن، حسبما ذكرت صحيفة "ذا هيل"، يوم السبت.

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