كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كيف رد الرئيس الإيراني على هتاف "الموت لكل من يعادي ولاية الفقيه"؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هتف مواطنون إيرانيون "الموت لكل من يعادي ولاية الفقيه"، انتقادًا لسياسته، وذلك أثناء كلمة كان يلقيها في مدينة يزد وسط البلاد اليوم الأحد.

وعلق الرئيس الإيرني حسن روحاني على الهتافات قائلًا: "رأيكم هذا ليس رأي عدد من الشباب هنا، الخلاف والتفرقة مطلب أمريكي، لا تسمحوا لأمريكا أن تخرج من حناجر قلة قليلة في الداخل... أمريكا تسعى إلى بث الخلاف بين الإيرانيين وعلينا ألا نسمح لها أن تنطلق من حناجر داخل البلاد".

وأضاف روحاني: "الإيرانيون اليوم مستعدون للتضحية من أجل بلدهم أكثر من أي وقت مضى على الرغم من الضغوط الأمريكية".

وطلب روحاني، من السلطة القضائية، محاربة الفساد والالتزام بالشفافية أمام الشعب بشأن قضية فساد طالت مليارين و 700 ملیون دولار.

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وفي سياق منفصل، أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، صباح اليوم الثلاثاء، تخلي طهرن عن التزامات جديدة في الاتفاق النووي.

أكد روحاني، في كلمة له، نشرتها فضائية العربية، أن إيران ستبدأ غدا الخطوة الرابعة في اتجاه تقليص التزاماتها بموجب الاتفاق النووي الموقع في عام 2015.

وأشار روحاني، إلى أن هذه الخطوة أيضا قابلة للتراجع في حال عودة أوروبا إلى التزاماتها.

ووجه روحاني تحية إلى الرئيس الإيراني السابق محمد خاتمي في بداية خطابه الذي نقل على الهواء مباشرة على الرغم من حظر ذكر خاتمي على التلفزيون الرسمي، حيث قال روحاني: أوجه التحية إلى السيد محمد خاتمي فخر إيران وفخر هذه المدينة، مسقط رأسه.