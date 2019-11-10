كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين سفير إيراني جديد لدى روسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت وكالة "إسنا"، بأن مجلس الشورى الإسلامي في إيران، وافق على استقالة النائب كاظم جلالي ليحل مكان مهدي سنائي سفيرا لإيران في روسيا.

ووفقًا للوكالة، أن146 عضوا في المجلس ساند قرار الاستقالة الذي عارضه 58 آخرون، فيما امتنع 9 أعضاء عن التصويت.

وأوضحت الوكالة، أن رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني، أعرب عن أمله في أن "يلعب جلالي في مهمته الجديدة في السفارة الإيرانية في روسيا دورا فعالا في تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين إيران وروسيا"، كما تمنى له النجاح وأثنى على جهوده في المجلس.

وفي سياق آخر، دعا وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إيران، إلى الوفاء بشروط اتفاقها النووي لعام 2015 مع القوى العالمية، لكنه قال إن موسكو تتفهم سبب تخلي طهران عن التزاماتها.

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وفي حديثه للصحفيين في موسكو، قال لافروف إن الأحداث الجارية حول الاتفاق النووي مثيرة للقلق الشديد، وألقى باللوم على الولايات المتحدة التي انسحبت من الاتفاقية وأعادت فرض العقوبات على طهران.

كما قال الرئيس حسن روحاني يوم الثلاثاء الماضي إن إيران ستستأنف تخصيب اليورانيوم في محطة تحت الأرض جنوب طهران في أحدث خطوة إلى الوراء من اتفاق عام 2015 المضطرب مع القوى الكبرى.

وكان تعليق جميع عمليات التخصيب في محطة فوردو في الجبال القريبة من مدينة قم الشيعية المقدسة أحد القيود المفروضة على أنشطتها النووية التي قبلتها إيران مقابل رفع العقوبات الدولية.

ولكن تخلي واشنطن عن الصفقة في مايو من العام الماضي، ثم إعادة فرض العقوبات المشلّة، دفع إيران إلى البدء في تعليق تدريجي لالتزاماتها في مايو من هذا العام.