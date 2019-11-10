كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خبير عسكري: الناتو يمكنه الاستيلاء على كالينينغراد الروسية في يومين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف اللواء الرائد دو وين لونغ، وهو خبير عسكري بارز في جيش التحرير الشعبي الصيني، أنه في حالة نشوب صراع محتمل بين الناتو وروسيا في منطقة بحر البلطيق، سيكون الحلف قادرًا على الاستيلاء على مخبأ كالينينجراد الروسي في غضون يومين، كما استشهد الموقع الصيني Eastday.com.

ووفقا للخبير العسكري، كالينينغراد "ليست مكانًا كبيرًا". تبلغ مساحتها 15 ألف كيلومتر مربع، وتقع على بعد 1000 كيلومتر من موسكو، ولكنها "قريبة جدًا من دول الناتو".

وأشار الخبير، إلى أن روسيا قد تنتقم بسرعة عن طريق شن ضربات على عدة عواصم أوروبية، فيما حذر "دو" من أنه قد يؤدي إلى وضع "ستنطلق فيه عملية واسعة النطاق في جميع أنحاء أوروبا".

ولم يعلق المسؤولون الروس على منشور الموقع الصيني بعد.

تأتي تعليقاته، بعد أن زعم ​​ريتشارد هوكر من مؤسسة جيمس تاون، وهي مؤسسة فكرية أمريكية، في تقرير أنه في إطار سيناريو "افتراضي" لنزاع مسلح للناتو مع روسيا في منطقة بحر البلطيق، يجب أن يركز الحلف بشكل خاص على الاستيلاء على جيب كالينينغراد الروسي في غضون أسبوعين على الأقل.

Advertisements

وقال "هوكر": "[...] لا بد من أن 1) تتغلب قوات الناتو على معقل كالينينغراد للدفاع الجوي في غضون 14 يومًا لتفعيل مزايا القوة الجوية للتحالف؛ 2) تصمد القوات القائمة والتعزيزات التي تصل بسرعة لمدة 30 يومًا؛ و3) تصل التعزيزات الثقيلة إلى القوة وتدخل المعركة في موعد لا يتجاوز 30 يومًا من بدء القتال. اليوم، الناتو ليس مستعدًا لإنجاز أي من هذه الأهداف".

في الوقت نفسه، لم يوضح ما الذي يمكن أن يثير الصراع المسلح، مدعياً ببساطة أن موسكو لديها خطط تتعلق بمنطقة البلطيق.

ووصف أنطون أليخانوف، رئيس منطقة كالينينغراد، من جانبه، تقرير "هوكر"، بأنه "خيال شعبي"، مضيفًا أنه "سئم من التعليق على الهراء الأمريكي".

وجاءت مطالبات "هوكر"، في أعقاب تأكيد وزارة الدفاع الروسية في بيان صدر في سبتمبر على "أن قدرات الدفاع الجوي في منطقة كالينينغراد على اكتشاف ومراقبة، وإذا لزم الأمر، تحييد أي أهداف محمولة جواً في منطقة تغطيتها، معروفة لجميع طياري الناتو الذين اقتربوا من أي وقت مضى من حدود روسيا في البلطيق".

وجاء البيان، بعد تقارير تفيد بأن البنتاجون يعمل على وضع خطط لاحتمال اختراق الدفاع الجوي في المنطقة.

تم الإبلاغ عن الخطة والتدريب ذي الصلة من قبل موقع Breaking Defense الذي نقل عن قائد القوات الجوية الأمريكية في أوروبا وإفريقيا، الجنرال جيفري لي هاريجيان قوله: "إذا تحقق ذلك، فسنكون مستعدين للتنفيذ".