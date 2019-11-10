الإسبان يعودون اليوم لصناديق الاقتراع للمرة الرابعة خلال أربعة أعوام.. لمن يصوت “مغاربة إسبانيا”؟

في مناخ شديد التوتر، يعود المواطنون في الجارة الشمالية إسبانيا، اليوم الأحد، لصناديق الاقتراع، للمرة الرابعة خلال السنوات الأربع الأخيرة، للتصويت في الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها.

وفتحت مراكز الاقتراع الساعة التاسعة صباحا، أبوابها أمام الناخبين، لتستمر في استقبالهم إلى غاية الساعة الثامنة مساء.

وتشير استطلاعات الرأي إلى أن الحزب الاشتراكي سيخسر من كتلته التي تضم حاليا 123 نائبا، وسط احتمال أن يتخطى محافظو الحزب الشعبي أسوأ نتيجة في تاريخهم، وفي ظل إمكانية أن يصبح حزب اليمين المتطرف “فوكس” الحزب الثالث في البلاد بحصده نحو 40 مقعدا، وذلك بعدما دخل إلى مجلس النواب في انتخابات أبريل وحصوله على 24 مقعدا.

وبحسب الاستطلاعات، فإن الانتخابات لن تنتج لا كتلة يسارية، والتي يمثلها حزب “بوديموس” والقائمة المنشقة عنه “ماس بايس”، ولا تحالفا يمينيا.

وفي الوقت الذي تمثل الجالية المغربية في إسبانيا واحدة من أكبر الجاليات في البلاد، قاد حزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية حملة إنتخابية في أوساط الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا لصالح الحزب العمالي الاشتراكي الإسباني.

ودعت عائشة الكرجي الكاتبة الإقليمية لحزب الإتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بإسبانيا، أفراد الجالية المغربية المقيمة بإسبانيا إلى التصويت لصالح “الحزب الاشتراكي العمالي”، معتبرة أن دعوتها هاته “ليس مجرد خيار انتخابي بل هو نداء الواجب، من أجل حماية حقوق المهاجرين والأقليات باختلاف عرقهم ودياناتهم وألسنتهم ولونهم، وبما يكفل حماية حقوق الأفراد والجماعات ويضمن لهم المساواة.