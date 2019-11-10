5 هزائم من أصل 6 كانت بثلاثة أهداف فما فوق.. كارتيرون “الوفي” للسقوط بحصص عريضة مع الرجاء

مني فريق الرجاء الرياضي أمس السبت، بهزيمته الأولى في بطولة هذا الموسم، أمام مضيفه يوسفية برشيد، بثلاثة أهداف لاثنين، في مباراة مؤجلة عن الأسبوع الثالث.

وشكلت الهزيمة، السقوط السادس للفريق الأخضر تحت قيادة مدربه الفرنسي باتريس كارتيرون، في كل المسابقات الرسمية التي خاضها مع النادي، منذ التعاقد معه متم يناير الماضي، خلفا للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

ويتضح من خلال الهزائم الست التي تعرض لها الرجاء تحت إشراف كارتيرون، أنها تكون بحصص كبيرة، فباستثناء واحدة خسر فيها بهدفين لواحد، سقط الفريق في أربع مناسبات بثلاثة أهداف، وأخرى برباعية.

وكانت أول هزيمة للفرنسي مع النسور الخضر، أمام نهضة بركان، بأربعة أهداف لاثنين، ضمن ثالث جولات المجموعة الأولى لمسابقة كأس الكونفيدرالية الإفريقية “كاف”.

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وأعقبتها خسارة أمام الجيش الملكي بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار مباريات الأسبوع التاسع عشر من البطولة، والتي شكلت الاستثناء، باعتبارها السقوط الوحيد للفريق الأخضر مع كارتيرون بأقل من ثلاثة أهداف.

أما الهزيمة الثالثة، فكانت بثلاثة أهداف لاثنين، في المواجهة التي جمعته بأولمبيك خريبكة، برسم الجولة 20 من البطولة، ثم خسارة رابعة، وبثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في الدورة 29 أمام المغرب التطواني.

وعاد المدرب السابق للأهلي المصري، في بداية هذا الموسم، ليخسر في ثالث مناسبة بأكثر من هدفين، بمغادرته مسابقة كأس العرش من الدور 32، أمام نهضة الزمامرة، الذي تغلب على زملاء متولي بثلاثة أهداف لهدفين، قبل أن ينهزم الفريق وبالحصة ذاتها أمس السبت، في مواجهته ليوسفية برشيد.