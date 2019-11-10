متهم يحرق نفسه في قاعة المحكمة ببئر السبع

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أحرق شخص نفسه في قاعة المحكمة بمدينة بئر السبع في منطقة النقب، جنوبي البلاد، اليوم الأحد.

وبحسب المعلومات المتوفرة، أصيب الشخص بحروق خطيرة وجرى نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى "سوروكا"، وهو يعاني من حروق في جسده.

وأفاد شهود عيان أن أحد المتهمين في جلسة أمام القاضي، تسفي بورر، بمحكمة الصلح في بئر السبع أحرق نفسه. وقام الحراس بإخراج الجمهور وحدثت فوضى عارمة بالقاعة. واستدعيت طواقم طبية وأخرى من الشرطة لمعالجة الأمر.

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وأضاف أن المتهم أخرج زجاجة من ملابسه وسكب مادة مشتعلة وأحرق نفسه، ولم يكن القاضي داخل القاعة، وحاول بعض الحضور إخماد النار التي اشتعلت بسرعة في جسد المتهم.

هذا، ولم تعرف بعد أسباب إقدام المتهم على إحراق نفسه.